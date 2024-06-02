Хусити завдали удару ракетами по торговому судну біля узбережжя Ємену

Інцидент стався за 48 морських миль на південний захід від єменського міста Ходейда. Капітан судна бачив вибух на суттєвій відстані від корабля.

Морська торговельна агенція Великої Британії (UKMTO) повідомила, що судно й екіпаж перебувають у безпеці та прямують до наступного порту заходу.

Шість операцій проти авіаносця США

Тим часом єменські хусити провели шість операцій, спрямованих проти американського авіаносця, американського есмінця і трьох суден у Червоному морі та Індійському океані.

"Угрупування націлилося на американський авіаносець "Ейзенхауер" на північ від Червоного моря, випустивши кілька ракет і безпілотників. Це була друга операція проти авіаносця за останні 24 години", - заявив у суботу військовий речник терористів Ях'я Сарі.

Він також додав, що інші операції були спрямовані проти американського есмінця і корабля ABLIANI у Червоному морі, а також проти "корабля MAINA, що був двічі обстріляний у Червоному морі, а також в Аравійському морі".

Крім того, "корабель ALORAIQ був атакований в Індійському океані", додав Сарі.