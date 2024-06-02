Хуситы нанесли удар ракетами по торговому судну вблизи побережья Йемена

Хуситы выпустили ракеты в район курсирования коммерческого торгового судна вблизи побережья Йемена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел в 48 морских милях к юго-западу от йеменского города Ходейда. Капитан судна видел взрыв на существенном расстоянии от корабля.
Морское торговое агентство Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно и экипаж находятся в безопасности и направляются в следующий порт захода.
Тем временем йеменские хуситы провели шесть операций, направленных против американского авианосца, американского эсминца и трех судов в Красном море и Индийском океане.
"Группировка нацелилась на американский авианосец "Эйзенхауэр" к северу от Красного моря, выпустив несколько ракет и беспилотников. Это была вторая операция против авианосца за последние 24 часа", - заявил в субботу военный представитель террористов Яхья Сари.
Он также добавил, что другие операции были направлены против американского эсминца и корабля ABLIANI в Красном море, а также против "корабля MAINA, который был дважды обстрелян в Красном море, а также в Аравийском море".
Кроме того, "корабль ALORAIQ был атакован в Индийском океане", добавил Сари.
Вторжение террористов ХАМАС в Сектор Газа в октябре 2023 года и начало войны Израиля с террористами этой группировки, активизировало поддерживаемые Ираном радикальные исламистские движения в странах Ближнего Востока.
В частности, в Йемене группировки хуситов начали атаковать связанные с Израилем коммерческие торговые суда, следующие через Аденский пролив между Индийским океаном и Красным морем.
Так, 23 мая военные США уничтожили запущенную хуситами крылатую ракету. Террористы запускали в Красное море две противокорабельные баллистические ракеты.
18 мая хуситы попали ракетами в танкер Wind, который находился в России и двигался в Китай.
Перед этим военные США сбили беспилотник хуситов над Аденским проливом.
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