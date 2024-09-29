Нетаньягу назвав причину ліквідації лідера "Хезболли"

"Вчора держава Ізраїль вбила головного вбивцю Хасана Насраллу", - заявив Нетаньягу.

Він наголосив, що країна звела рахунки з тими, хто несе відповідальність за вбивство незліченної кількості ізраїльтян та багатьох громадян інших країн, включаючи сотні американців та десятки французів.

За його словами, ліквідований голова "Хезболли" був центральним двигуном осі зла Ірану.

"Насрала більше не буде терористом. Він був терористом. Він був віссю осі, центральним двигуном іранської осі зла. Він та його люди були архітекторами плану зі знищення Ізраїлю. Його не лише активував Іран, але й він сам багато разів активував Іран", - заявив ізраїльський прем'єр.

Нетаньягу повідомив, що на початку тижня дійшов висновку, що тих потужних ударів, які ЦАХАЛ завдав по "Хезболлі" за останні кілька днів - буде недостатньо.

Він заявив, що усунення Насралли є необхідною умовою для досягнення поставлених Ізраїлем цілей, а саме - повернення жителів півночі країни до своїх домівок та зміни балансу сил у регіоні протягом багатьох років.

"Тому що поки був живий Насралла, він швидко відновив би ті можливості, які ми відібрали у "Хезболли". Ось чому я віддав вказівку - і Насрали більше немає з нами. Його усунення сприяє поверненню наших мешканців у свої будинки на півночі, а також повернення наших викрадених на півдні", - сказав Нетаньягу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю додав, що чим більше лідер ХАМАС Яхья Сінвар бачить, що "Хезболла" більше не прийде йому на допомогу, тим більше шансів ізраїльській стороні повернути своїх викрадених людей.

У своїй промові Нетаньягу подякував ЦАХАЛ, ВПС, Міноборони, Моссад і Шин Бет за великі досягнення, але попередив ізраїльтян, що роботу ще не завершено і найближчими днями доведеться зіткнутися зі значними труднощами, які "ми вирішуватимемо" спільно.

"Усі ті, хто виступає проти осі зла, всі ті, хто стогне під жорстокою тиранією Ірану та його поплічників у Лівані, Сирії, самому Ірані та інших місцях, всі вони були сьогодні сповнені надії. Я говорю громадянам цих країн: Ізраїль з вами" , - заявив прем'єр.

Продовжуючи свою промову, глава ізраїльського уряду сказав, що немає жодного місця в Ірані чи Близькому Сході, куди б не дотягнулася довга рука Ізраїлю. За його словами, країна зараз перебуває на історичному поворотному моменті.

Так, рік тому, 7 жовтня, вороги Ізраїлю напали на країну і думали, що ізраїльська держава перебуває на шляху до вимирання. Проте через рік, удар за ударом і досягнення за досягненням вони розуміють, "наскільки згасли їхні надії".

"Ми сповнені рішучості продовжувати завдавати ударів по нашим ворогах, повертати наших мешканців до їхніх домівок і повертати всіх наших викрадених. Ми не забуваємо їх ні на хвилину. Брати і сестри, дорогі громадяни Ізраїлю, цього дня я знову і знову говорю вам: разом ми боротимемося, і з Божою допомогою разом ми переможемо", - резюмував Нетаньягу.