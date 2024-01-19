UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хусити ракетами атакували американське судно в Червоному морі

Фото: хусити атакували судно США в Червоному морі ракетами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Єменські хусити запустили балістичні ракети по американському судну Chem Ranger. Це вже третій напад терористів на комерційне судно в Червоному морі за останні три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву CENTCOM.

Центральне командування Збройних сил США зазначає, що ввечері 18 січня підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по кораблю Chem Ranger під прапором Маршаллових островів, який належить США та експлуатується Грецією.

Стверджується, що це третій напад терористів-хуситів на комерційне судно за три дні. Екіпаж спостерігав, як ракети врізалися у воду поблизу корабля. Повідомлень про постраждалих або пошкодження судна не надходило.

Що передувало

Єменські хусити з листопада 2023 року почали періодично атакувати торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних чи крилатих ракет. Перші напади стались після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Вже 12 січня, у відповідь США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Втім, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену.

17 січна Сполучені Штати Америки внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій й на наступний день здійснили чергові удари по їх об'єктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС США