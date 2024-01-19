Хуситы ракетами атаковали американское судно в Красном море

Центральное командование Вооруженных сил США отмечает, что вечером 18 января поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по кораблю Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США и эксплуатируемого Грецией.

Утверждается, что это третье нападение террористов-хуситов на коммерческое судно за три дня. Экипаж наблюдал, как ракеты врезались в воду вблизи корабля. Сообщений о пострадавших или повреждении судна не поступало.

Что предшествовало

Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Уже 12 января в ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, связанным с хуситами. По всей стране раздавались взрывы. Впрочем, хуситы продолжили избивать по судам у побережья Йемена.

17 января Соединенные Штаты Америки внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день нанесли очередные удары по их объектам.