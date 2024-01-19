Хуситы ракетами атаковали американское судно в Красном море

Йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по американскому судну Chem Ranger. Это уже третье нападение террористов на коммерческое судно в Красном море за последние три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление CENTCOM.
Центральное командование Вооруженных сил США отмечает, что вечером 18 января поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по кораблю Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США и эксплуатируемого Грецией.
Утверждается, что это третье нападение террористов-хуситов на коммерческое судно за три дня. Экипаж наблюдал, как ракеты врезались в воду вблизи корабля. Сообщений о пострадавших или повреждении судна не поступало.
Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.
Уже 12 января в ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, связанным с хуситами. По всей стране раздавались взрывы. Впрочем, хуситы продолжили избивать по судам у побережья Йемена.
17 января Соединенные Штаты Америки внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день нанесли очередные удары по их объектам.
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