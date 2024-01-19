RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хуситы ракетами атаковали американское судно в Красном море

Фото: хуситы атаковали судно США в Красном море ракетами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по американскому судну Chem Ranger. Это уже третье нападение террористов на коммерческое судно в Красном море за последние три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление CENTCOM.

Центральное командование Вооруженных сил США отмечает, что вечером 18 января поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по кораблю Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащего США и эксплуатируемого Грецией.

Утверждается, что это третье нападение террористов-хуситов на коммерческое судно за три дня. Экипаж наблюдал, как ракеты врезались в воду вблизи корабля. Сообщений о пострадавших или повреждении судна не поступало.

Что предшествовало

Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Уже 12 января в ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, связанным с хуситами. По всей стране раздавались взрывы. Впрочем, хуситы продолжили избивать по судам у побережья Йемена.

17 января Соединенные Штаты Америки внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день нанесли очередные удары по их объектам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС США