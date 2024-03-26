Хусити пригрозили Саудівській Аравії відповідальністю за підтримку атак США

Хусити відновили погрози на адресу Саудівської Аравії та застерегли королівство не підтримувати удари США по об'єктах терористів у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми надіслали Саудівській Аравії повідомлення, що вона стане мішенню, якщо дозволить американським винищувачам використовувати свою територію або повітряний простір для агресії проти Ємену", - заявив член Вищої політичної ради хуситів Мохаммед Алі аль-Хуті.

Він сигналізував про зростання напруження відносин між хуситами і саудитами, заявивши, що королівству слід зробити більш серйозні кроки на шляху до мирного плану. І додав, що переговори не можуть просунутися, доки королівство не погодиться відновити виплату деяких зарплат, постачання електроенергії та інших послуг в Ємені.

Саудівська Аравія, що межує з Єменом, не приєдналася до нинішніх повітряних атак та до військово-морської операції під проводом США, покликаної забезпечити безпечний прохід комерційних суден через південну частину Червоного моря й Аденську затоку. Королівство намагається досягти мирної угоди з хуситами, щоб покласти край громадянській війні в Ємені, що триває вже майже десятиліття. З 2022 року сторони перебувають у стані крихкого перемир'я.

У 2015 році уряд Саудівської Аравії очолював військову кампанію проти хуситів за підтримки США. У відповідь терористи регулярно завдавали ударів по території королівства. Так, у 2019 році атаки повстанців тимчасово призупинили близько половини видобутку нафти в судитів.

Однак зараз Ер-Ріяд розглядає мир в Ємені як ключ до збереження стабільності в регіоні Перської затоки та просування своїх планів масштабних економічних перетворень.