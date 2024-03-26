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Хуситы пригрозили Саудовской Аравии ответственностью за поддержку атак США

Вторник 26 марта 2024 03:34
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Хуситы пригрозили Саудовской Аравии ответственностью за поддержку атак США Фото: йеменские хуситы озвучили угрозы в адрес Саудовской Аравии (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Хуситы возобновили угрозы в адрес Саудовской Аравии и предостерегли королевство не поддерживать удары США по объектам террористов в Йемене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы направили Саудовской Аравии сообщение, что она станет мишенью, если позволит американским истребителям использовать свою территорию либо воздушное пространство для агрессии против Йемена", - заявил член Высшего политического совета хуситов Мохаммед Али аль-Хути.

Он сигнализировал о росте напряженности отношений между хуситами и саудитами, заявив, что королевству необходимо предпринять более серьезные шаги на пути к мирному плану. И добавил, что переговоры не могут продвинуться, пока королевство не согласится возобновить выплату некоторых зарплат, поставки электроэнергии и других услуг в Йемене.

Граничащая с Йеменом Саудовская Аравия, не присоединилась к нынешним воздушным атакам и военно-морской операции под руководством США, призванной обеспечить безопасный проход коммерческих судов через южную часть Красного моря и Аденский залив. Королевство пытается достичь мирного соглашения с хуситами, чтобы положить конец гражданской войне в Йемене, которая длится уже почти десятилетие. С 2022 года стороны находятся в состоянии хрупкого перемирия.

В 2015 году правительство Саудовской Аравии возглавляло военную кампанию против хуситов при поддержке США. В ответ террористы регулярно наносили удары по территории королевства. Так, в 2019 году атаки повстанцев временно приостановили около половины добычи нефти у саудитов.

Однако сейчас Эр-Рияд рассматривает мир в Йемене в качестве ключа к сохранению стабильности в регионе Персидского залива и продвижению своих планов масштабных экономических преобразований.

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

Хуситы - созданная в 1990-х годах группировка шиитов для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси, которого йеменская армия ликвидировала в сентябре 2004 года. Повстанцы называют себя частью "оси сопротивления" Израилю, США и Западу, которую возглавляет Иран.

На сегодняшний день, хуситы контролируют большую часть севера и запада Йемена. В ноябре 2023 года, террористы начали атаковать беспилотниками и ракетами гражданские коммерческие суда в Аденском проливе и Красном море. Таким образом повстанцы пытаются шантажировать страны Запада, выражая солидарность с палестинской группировкой ХАМАС, воюющей с Израилем в Секторе Газа.

В ответ на атаки хуситов, с 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке военной коалиции ЕС, регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако несмотря на нанесенный ущерб, террористы продолжают атаковать торговые суда.

23 марта хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы в Красном. После попадания неизвестного боеприпаса, судно вспыхнуло.

На днях истребители с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" ударили по трем подземным хранилищам хуситов в районах Йемена.

В то же время, террористы пообещали Китаю и России не обстреливать их корабли, следующие через Красное море и Аденский залив.

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