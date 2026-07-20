Хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії

Хусити пояснили, що вважають цей крок відповіддю на багаторічну блокаду Ємену. Вони стверджують, що Саудівська Аравія майже 12 років обмежує роботу єменських портів, аеропортів і сухопутних шляхів, що, за їхніми словами, призвело до важкої гуманітарної ситуації в країні.

У заяві наголошується, що угруповання діятиме за принципом "блокада у відповідь на блокаду".

Крім цього, угруповання попередило про готовність до будь-якого розвитку подій. У заяві йдеться, що в разі подальшої ескалації з боку Саудівської Аравії хусити готові відповісти "всеохопною та жорсткою ескалацією".

Також хусити закликали своїх прихильників продовжувати загальну мобілізацію та бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.

Також у заяві згадується удар по міжнародному аеропорту Сани, який хусити називають початком агресії проти Ємену.

Згідно із заявою, морська блокада Саудівської Аравії набула чинності одразу після її оприлюднення.