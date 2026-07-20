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Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

15:51 20.07.2026 Пн
2 мин
Новый шаг хуситов может еще больше усугубить ситуацию в одном из самых напряженных регионов мира
aimg Мария Науменко
Фото: вооруженные бойцы-хуситы в Йемене (Getty Images)

Поддерживаемая Ираном группировка хуситов заявила о введении морской блокады Саудовской Аравии и предупредила о готовности к дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram спикера Вооруженных сил Йемена, бригадного генерала Яхьи Сари.

Хуситы объяснили, что считают этот шаг ответом на многолетнюю блокаду Йемена. Они утверждают, что Саудовская Аравия почти 12 лет ограничивает работу йеменских портов, аэропортов и сухопутных путей, что, по их словам, привело к тяжелой гуманитарной ситуации в стране.

В заявлении отмечается, что группировка будет действовать по принципу "блокада в ответ на блокаду".

Кроме того, группировка предупредила о готовности к любому развитию событий. В заявлении говорится, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Саудовской Аравии хуситы готовы ответить "всеохватной и жесткой эскалацией".

Также хуситы призвали своих поклонников продолжать общую мобилизацию и быть готовыми к разным сценариям развития событий.

Также в заявлении упоминается удар по международному аэропорту Саны, который хуститы называют началом агрессии против Йемена.

Согласно заявлению, морская блокада Саудовской Аравии вступила в силу сразу же после ее обнародования.

Между тем, ситуация на Ближнем Востоке все обостряется, а напряжение между США и Ираном в последние дни резко возросло.

По данным The Washington Post, после серии ударов по американским военным объектам в Иордании и Ираке, в результате которых погибли три военнослужащих США, Вашингтон рассматривает возможность расширения военной операции в регионе.

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