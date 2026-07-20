Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Хуситы объяснили, что считают этот шаг ответом на многолетнюю блокаду Йемена. Они утверждают, что Саудовская Аравия почти 12 лет ограничивает работу йеменских портов, аэропортов и сухопутных путей, что, по их словам, привело к тяжелой гуманитарной ситуации в стране.

В заявлении отмечается, что группировка будет действовать по принципу "блокада в ответ на блокаду".

Кроме того, группировка предупредила о готовности к любому развитию событий. В заявлении говорится, что в случае дальнейшей эскалации со стороны Саудовской Аравии хуситы готовы ответить "всеохватной и жесткой эскалацией".

Также хуситы призвали своих поклонников продолжать общую мобилизацию и быть готовыми к разным сценариям развития событий.

Также в заявлении упоминается удар по международному аэропорту Саны, который хуститы называют началом агрессии против Йемена.

Согласно заявлению, морская блокада Саудовской Аравии вступила в силу сразу же после ее обнародования.