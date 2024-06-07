Хусити обстріляли торговельне судно біля узбережжя Ємену

Хусити атакували чергове торговельне судно в Червоному морі біля узбережжя Ємену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними британської охоронної фірми Ambrey, вибух поблизу судна стався у четвер приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.
Морські торговельні операції Сполученого Королівства (UKMTO) отримали інформацію про два вибухи біля судна за 27 миль на південь від Мохи. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, екіпаж судна перебуває у безпеці, корабель прямує до наступного порту заходу.
Незрозуміло чи були інциденти Ambrey і UKMTO, однією і тою ж самою подією.
Судно, про яке повідомила Ambrey, відповідає профілю цілей єменських бойовиків-хуситів, які протягом кількох місяців нападають на кораблі біля узбережжя країни. Судно прямувало з Європи до Об'єднаних Арабських Еміратів та не передавало сигнал автоматичної ідентифікаційної системи.
З початком війни Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа у жовтні минулого року, пов'язані з Іраном хусити почали обстрілювати торговельні комерційні судна, що пропливають у районі Ємену.
Днями хусити випустили ракети у район курсування торговельного судна неподалік єменського міста Ходейда. Також терористи провели шість операцій, спрямованих проти американських авіаносця й есмінця і трьох суден у Червоному морі та Індійському океані.
Наприкінці травня американські військові знищили крилаті ракети, яку запустили хусити в Червоне море.
А 18 травня хусити вразили ракетами танкер Wind, що перебував у Росії та направлявся до Китаю.
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