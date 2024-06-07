Хусити обстріляли торговельне судно біля узбережжя Ємену

За даними британської охоронної фірми Ambrey, вибух поблизу судна стався у четвер приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.

Морські торговельні операції Сполученого Королівства (UKMTO) отримали інформацію про два вибухи біля судна за 27 миль на південь від Мохи. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, екіпаж судна перебуває у безпеці, корабель прямує до наступного порту заходу.

Незрозуміло чи були інциденти Ambrey і UKMTO, однією і тою ж самою подією.

Судно, про яке повідомила Ambrey, відповідає профілю цілей єменських бойовиків-хуситів, які протягом кількох місяців нападають на кораблі біля узбережжя країни. Судно прямувало з Європи до Об'єднаних Арабських Еміратів та не передавало сигнал автоматичної ідентифікаційної системи.