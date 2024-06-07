Хуситы обстреляли торговое судно у побережья Йемена

По данным британской охранной фирмы Ambrey, взрыв около судна произошел в четверг примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

Морские торговые операции Соединенного Королевства (UKMTO) получили информацию о двух взрывах возле судна в 27 милях к югу от Мохи. В результате инцидента никто не пострадал, экипаж судна находится в безопасности, корабль направляется в следующий порт захода.

Не понятно были ли инциденты Ambrey и UKMTO, одним и тем же событием.

Судно, о котором сообщила Ambrey, соответствует профилю целей йеменских боевиков-хуситов, которые в течение нескольких месяцев нападают на корабли у побережья страны. Судно направлялось из Европы в Объединенные Арабские Эмираты и не передавало сигнал автоматической идентификационной системы.