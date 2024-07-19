Хусити нанесли удар по Тель-Авіву новим типом безпілотника: є поранені та загиблий

За даними екстрених служб Ізраїлю, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва та відділення посольства США. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще вісім осіб було поранено.

Угруповання, яке підтримує Ірак заявило, що атакувало комерційну столицю Ізраїлю за допомогою нового типу безпілотника, який важко виявити радарам. Водночас бойовики погрожують знову завдати ударів по місту та інших регіонах країни.

Як зазначили в армії Ізраїлю, причиною вибуху став безпілотник, який не було знешкоджено силами ППО через людський фактор. Ізраїльські військові заявили, що сирени не вмикалися.

"У разі підтвердження це стане першим смертоносним нападом хуситів на Ізраїль, які останніми місяцями також атакували кораблі у Червоному морі набагато ближче до території Ємену", - йдеться в повідомленні.