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Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву новым типом беспилотника: есть раненые и погибший

Фото: йеменские хуситы ударили беспилотником по Тель-Авиву 19 июля (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Один человек погиб и восемь получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве, прогремевшего утром в пятницу. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным экстренных служб Израиля, взрыв произошел недалеко от набережной Тель-Авива и отделения посольства США. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще восемь человек были ранены.

Поддерживающая Ирак группировка заявила, что атаковала коммерческую столицу Израиля с помощью нового типа беспилотника, который трудно обнаружить радарам. В то же время боевики угрожают снова нанести удары по городу и другим регионам страны.

Как отметили в армии Израиля, причиной взрыва стал беспилотник, который не был обезврежен силами ПВО из-за человеческого фактора. Израильские военные заявили, что сирены не включались.

"В случае подтверждения это станет первым смертоносным нападением Хуситов на Израиль, которые в последние месяцы также атаковали корабли в Красном море гораздо ближе к территории Йемена", - говорится в сообщении.

Другие приступы хуситов

Напомним, начиная с ноября прошлого года хуситы в Йемене наносят удары по кораблям в регионе Красного моря. Они объясняют свои атаки на коммерческое судоходство "знаком солидарности" с группировкой ХАМАС в Секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию против террористов в ответ на массированную атаку в октябре 2023 года.

В частности, накануне хуситы обстреляли два танкера, один из которых уходил из РФ в Китай.

Кроме того, месяцем ранее хуситы атаковали ракетами украинское судно в Аденском заливе.

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ИзраильЙеменТель-АвивАтака дронов