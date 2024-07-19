Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву новым типом беспилотника: есть раненые и погибший

По данным экстренных служб Израиля, взрыв произошел недалеко от набережной Тель-Авива и отделения посольства США. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще восемь человек были ранены.

Поддерживающая Ирак группировка заявила, что атаковала коммерческую столицу Израиля с помощью нового типа беспилотника, который трудно обнаружить радарам. В то же время боевики угрожают снова нанести удары по городу и другим регионам страны.

Как отметили в армии Израиля, причиной взрыва стал беспилотник, который не был обезврежен силами ПВО из-за человеческого фактора. Израильские военные заявили, что сирены не включались.

"В случае подтверждения это станет первым смертоносным нападением Хуситов на Израиль, которые в последние месяцы также атаковали корабли в Красном море гораздо ближе к территории Йемена", - говорится в сообщении.