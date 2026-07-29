Хусити хочуть брати оплату за прохід танкерів Червоним морем, - Reuters

Хусити зроблять Баб-ель-Мандеб платним

Єменське угруповання хуситів висунуло ці вимоги через тиждень після оголошення морської блокади Саудівської Аравії, повідомили Reuters регіональні компетентні джерела.

20 липня пов'язані з Іраном хусити оголосили морське ембарго.

Тим самим вони:

відкрили новий фронт проти США та їхніх союзників у війні з Іраном,

розширили атаки на танкери, що перевозять енергоносії та інші товари до вод за межами Перської затоки.

За словами джерел, хусити хочуть запровадити збори на більшу частину трафіку через вузький шлюз Баб-ель-Мандеб. Ця протока з'єднує південну частину Червоного моря з Аденською затокою.

Вони додали, що на даному етапі терміни впровадження не вказані.

Хусити порадилися з Іраном

У липні хуситські чиновники відвідали Іран на церемонії поховання покійного Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Іранці обговорили з ними питання запровадження зборів за транзит через Баб-ель-Мандеб, повідомили агентству Reuters два регіональні чиновники.

Цілі такого кроку:

нормалізація практики стягнення зборів на міжнародних водних шляхах,

посилення тиску на США.

Китайські судна будуть звільнені від оплати, і хусити підтримали цю домовленість, додали джерела.

Іранські радники "у справі"

Посадовці-хусити повернулися додому з радниками з Ірану, які допоможуть їм створити потенційний орган для регулювання оплати за прохід Баб-ель-Мандебом, сказав арабський чиновник у регіоні.

"Хусити спробують отримати доступ через Червоне море, і вони спробують стягувати плату з судів", - сказала агентству Reuters Афра аль-Зуба, призначена міністеркою закордонних справ міжнародно визнаного уряду Ємену.

Тегеран також не погодився на пропозицію Оману щодо регіонального спільного управління Ормузькою протокою. Вона б включала добровільні збори з суден, повідомив у середу високопоставлений іранський чиновник.

Блокада протоки загрожує економіці світу

Закриття Баб-ель-Мандебської протоки позбавить Саудівську Аравію критично важливої ​​альтернативи Ормузькій протоці та посилить побоювання щодо дефіциту поставок нафти.

Щонайменше один саудівський танкер був атакований минулого тижня біля їнього південного порту Джизан, поблизу Ємену. Хусити взяли на себе відповідальність.

Раніше бойовиків звинувачували в тому, що вони стягували плату з деяких судноплавних агентств при транзиті через Червоне море та Аденську затоку у 2024 році. За оцінками, суми сягали 180 мільйонів доларів на місяць, хоча ці деталі не були перевірені.