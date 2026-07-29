Хуситы хотят брать оплату за проход танкеров по Красному морю, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хуситы сделают Баб-эль-Мандеб платным

Йеменская группировка хуситов выдвинула эти требования через неделю после объявления морской блокады Саудовской Аравии, сообщили Reuters региональные компетентные источники.

20 июля связанные с Ираном хуситы объявили морское эмбарго.

Тем самым они:

открыли новый фронт против США и их союзников в войне с Ираном,

расширили атаки на танкеры, перевозящие энергоносители и другие товары в водах за пределами Персидского залива.

По словам источников, хуситы хотят ввести сборы на большую часть трафика через узкий шлюз Баб-эль-Мандеб. Этот пролив соединяет южную часть Красного моря с Аденским заливом.

Они добавили, что на данном этапе сроки введения сборов не указаны.

Хуситы посовещались с Ираном

В июле хуситские чиновники посетили Иран на церемонии похорон покойного Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Иранцы обсудили с ними вопрос сборов за транзит через Баб-эль-Мандеб, сообщили агентству Reuters два региональных чиновника.

Цели такого шага:

нормализация практики взимания сборов на международных водных путях,

усиление давления на США.

Китайские суда будут освобождены от оплаты, и хуситы поддержали эту договоренность, добавили источники.

Иранские советники "в деле"

Чиновники-хуситы вернулись домой с советниками из Ирана, которые помогут им создать потенциальный орган для регулирования оплаты за проход Баб-эль-Мандебом, сказал арабский чиновник в регионе.

"Хуситы попытаются получить доступ через Красное море, и они попытаются взимать плату с судов", - сказала агентству Reuters Афра аль-Зуба, назначенная министерством иностранных дел международно признанного правительства Йемена.

Тегеран также не согласился на предложение Омана по региональному совместному управлению Ормузским проливом. Она включала бы добровольные взносы с суден, сообщил в среду высокопоставленный иранский чиновник.

Блокада пролива угрожает экономике мира

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива лишит Саудовскую Аравию критически важной альтернативы Ормузскому проливу и усилит опасения по поводу дефицита поставок нефти.

По меньшей мере, один саудовский танкер был атакован на прошлой неделе возле его южного порта Джизан, близ Йемена. Хуситы взяли на себя ответственность.

Ранее боевики обвинялись в том, что взимали плату с некоторых судоходных агентств при транзите через Красное море и Аденский залив в 2024 году. По оценкам, суммы достигали 180 миллионов долларов в месяц, хотя эти детали не были проверены.