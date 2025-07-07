Хусити атакували Ізраїль ракетою з Ємену: що відомо

Операція "Чорний прапор" у Ємені

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю провела операцію "Чорний прапор" у Ємені. ВПС завдали потужних ударів по портах та електростанціях. В Ізраїлі пояснили, що ці об'єкти використовуються хуситами для терористичної діяльності.

Незадовго до цього єменське угруповання вперше за кілька місяців атакувало суховантаж у Червоному морі. Унаслідок ударів судно загорілося і почало наповнюватися водою.

Члени екіпажу встигли евакуюватися.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку на судно, заявивши, що зробили це на знак "підтримки палестинців" у Газі.

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