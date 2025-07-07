Хуситы атаковали Израиль ракетами из Йемена: что известно

Операция "Черный флаг" в Йемене

Напомним, 7 июня стало известно, что Армия обороны Израиля провела операцию "Черный флаг" в Йемене. ВВС нанесли мощные удары по портам и электростанции. В Израиле пояснили, что эти объекты используются хуситами для террористической деятельности.

Незадолго до этого йеменская группировка впервые за несколько месяцев атаковала сухогруз в Красном море. В результате ударов судно загорелось и начало наполняться водой.

Члены экипажа успели эвакуироваться.

Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно, заявив, что сделали это в знак "поддержки палестинцев" в Газе.

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