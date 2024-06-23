Хуситы атаковали авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", в Командовании США отрицают

Йеменские хуситы заявили об успешной атаке в Красном море на авианосец ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр". Однако американские военные опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Недавние заявления об успешной атаке хуситов на авианосец ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN-69) категорически не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В Командовании также добавили, что за последние сутки американские военные успешно уничтожили в Красном море три безэкипажных надводных корабля хуситов.

Отмечается, что эти суда представляли непосредственную угрозу для США, коалиционных сил и торговых судов в регионе. Меры были приняты для защиты свободы судоходства и обеспечения большей безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов.

"Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты (ПКР) с подконтрольной хуситам территории Йемена в Аденский залив. Американские, коалиционные или торговые суда не пострадали и не получили существенных повреждений", - говорится в сообщении.

Пентагон объявил, что после завершения учений в Тихом океане, в воды Ближнего Востока вслед за "Дуайт Д. Эйзенхауэром" направится авианосец "Теодор Рузвельт".

В субботу, 22 июня, боевики йеменской группировки хуситов заявили, что атаковали авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" в Красном море и что операция успешно достигла своих целей.

Террористы также заявили об успешном попадании ракеты по коммерческому судну Transworld Navigator в Аравийском море, не уточнив, когда именно произошло нападение.