Хуситы атаковали авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", в Командовании США отрицают
Йеменские хуситы заявили об успешной атаке в Красном море на авианосец ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр". Однако американские военные опровергли эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Недавние заявления об успешной атаке хуситов на авианосец ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN-69) категорически не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
В Командовании также добавили, что за последние сутки американские военные успешно уничтожили в Красном море три безэкипажных надводных корабля хуситов.
Отмечается, что эти суда представляли непосредственную угрозу для США, коалиционных сил и торговых судов в регионе. Меры были приняты для защиты свободы судоходства и обеспечения большей безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов.
"Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты (ПКР) с подконтрольной хуситам территории Йемена в Аденский залив. Американские, коалиционные или торговые суда не пострадали и не получили существенных повреждений", - говорится в сообщении.
Пентагон объявил, что после завершения учений в Тихом океане, в воды Ближнего Востока вслед за "Дуайт Д. Эйзенхауэром" направится авианосец "Теодор Рузвельт".
В субботу, 22 июня, боевики йеменской группировки хуситов заявили, что атаковали авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" в Красном море и что операция успешно достигла своих целей.
Террористы также заявили об успешном попадании ракеты по коммерческому судну Transworld Navigator в Аравийском море, не уточнив, когда именно произошло нападение.
Атаки йеменских хуситов
С началом войны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа в октябре прошлого года, связанная с Ираном радикальная исламская группировка хуситов в Йемене начала атаковать торговые коммерческие суда, следующие в Красное море через Аденский пролив. В первую очередь террористы обстреливают корабли, перевозящие грузы в страны Запада.
За восемь месяцев войны произошло более 70 атак, в которых хуситы потопили два судна, захватили одно и убили по меньшей мере трех моряков. Однако военные корабли США успешно отражают почти ежедневные атаки боевиков и неоднократно наносили удары по целям хуситов на территории Йемена.
На днях стало известно, что хуситы, вероятно, потопили в Красном море греческое судно-углевоз Tutor.
13 июня хуситы ударили ракетами по украинскому судну Verbena в Аденском заливе. Корабль загорелся, один моряк получил тяжелые травмы.
Ранее хуситы также повредили контейнеровоз под флагом Либерии. Однако судно продолжило движение по маршруту.
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