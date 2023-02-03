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Хуртовина та пориви вітру: синоптики розповіли, де завтра чекати негоди

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завтра, 4 лютого, у західних областях очікується значний сніг та хуртовина. До того ж, синоптики попереджають про пориви вітру у деяких регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У суботу буде хмарно з проясненнями. У західних регіонах прогнозується помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг та хуртовина. На решті території невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем.

На дорогах також подекуди очікується ожеледиця.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 8° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 0-5° тепла. Вітер в західній частині північний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в західних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. Вітер північний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до кінця лютого.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що Київ встановив новий кліматичний рекорд у січні, увійшовши до десятки найтепліших з 1881 року.

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