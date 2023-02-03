Хуртовина та пориви вітру: синоптики розповіли, де завтра чекати негоди

У суботу буде хмарно з проясненнями. У західних регіонах прогнозується помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг та хуртовина. На решті території невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем.

На дорогах також подекуди очікується ожеледиця.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 8° морозу. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 0-5° тепла. Вітер в західній частині північний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в західних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. Вітер північний, 7-12 м/с.