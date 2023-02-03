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Метель и порывы ветра: синоптики рассказали, где завтра ждать непогоды

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 4 февраля, в западных областях ожидается снег и метель. К тому же, синоптики предупреждают о порывах ветра в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу облачно с прояснениями. В западных регионах прогнозируется умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье сильный снег и метель. На остальной территории небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег, в Крыму с дождем.

На дорогах также ожидается гололедица.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 8° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге 0-5° тепла. Ветер в западной части северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в западных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°. Ветер северный, 7-12 м/с.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды до конца февраля.

К тому же, РБК-Украина сообщало, что Киев установил новый климатический рекорд в январе, войдя в десятку самых теплых с 1881 года.

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