Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Хуг: СММ ОБСЄ в 2018 році не фіксувала, що Золоте-4 перебувало під контролем бойовиків

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 09:27
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Однак, нещодавно місія зафіксувала підвищення військової присутності в цьому районі

Моніторингова місія ОБСЄ в 2018 році жодного разу не зафіксувала, що поселення Золоте-4 (Луганська область) перебувало під контролем збройних формувань. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Hromadske radio.

Так, Хуг нагадав, що мінськими домовленостями передбачалося, що сторони повинні регулювати дії з обох сторін.

"Термін "сіра зона" непередбачений мінськими домовленостями. У цьому році жодного разу СММ не зафіксувало, що поселення Золоте-4 перебувало під контролем збройних формувань. Але нещодавно місія зафіксувала підвищення військової присутності в цьому районі, а саме: бронетранспортери, озброєних військовослужбовців ЗСУ на території цього населеного пункту ", - зазначив Хуг.

Раніше Хуг заявив, що першопричинами насильства на Донбасі є близьке розташування позицій збройних сил і збройних формувань, а також розміщення важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше Олександр Хуг повідомляв, що кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 50%.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Бойовики за добу 13 разів відкривали вогонь по позиціям ООС Бойовики "ЛДНР" проводять розшук "ухилянтівв" серед місцевих жителів призовного віку
Теги публікації: бойовики, Донбас, ОБСЄ, Александр Хуг, Золотое  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка
Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію
У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)
Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся