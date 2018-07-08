Хуг: СММ ОБСЄ в 2018 році не фіксувала, що Золоте-4 перебувало під контролем бойовиків

Однак, нещодавно місія зафіксувала підвищення військової присутності в цьому районі

Моніторингова місія ОБСЄ в 2018 році жодного разу не зафіксувала, що поселення Золоте-4 (Луганська область) перебувало під контролем збройних формувань. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Hromadske radio.

Так, Хуг нагадав, що мінськими домовленостями передбачалося, що сторони повинні регулювати дії з обох сторін.

"Термін "сіра зона" непередбачений мінськими домовленостями. У цьому році жодного разу СММ не зафіксувало, що поселення Золоте-4 перебувало під контролем збройних формувань. Але нещодавно місія зафіксувала підвищення військової присутності в цьому районі, а саме: бронетранспортери, озброєних військовослужбовців ЗСУ на території цього населеного пункту ", - зазначив Хуг.

Раніше Хуг заявив, що першопричинами насильства на Донбасі є близьке розташування позицій збройних сил і збройних формувань, а також розміщення важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше Олександр Хуг повідомляв, що кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 50%.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.