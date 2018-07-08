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Інтерв'ю

Хуг розповів про першопричини насильства на Донбасі під час перемир'я

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 09:15
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

За словами Хуга, зараз на Донбасі лише тимчасове зниження активності бойових дій

Першопричинами насильства на Донбасі є близьке розташування позицій збройних сил і збройних формувань, а також розміщення важкого озброєння. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Hromadske radio.

Так, за словами Хуга, СММ ОБСЄ в Україні дійсно зафіксувала зниження кількості порушень режиму припинення вогню після того, як було оголошено про підтвердження дотримання цього режиму, яке набула чинності 1 липня.

Однак, за його словами, це лише тимчасове полегшення для цивільного населення.

"Першопричини насильства не усунуті", - підкреслив Хуг і додав, що зброя, міномети, танки, артилерія самі по собі не стріляють.

Він зазначив, що "ця зброя застосовують солдати, яким віддають накази".

"Статистика останніх днів продемонструвала, що якщо віддають накази не стріляти, то в основному ці накази виконують. Одна з причин, чому відбуваються ці події, - відсутність довіри. Для того, щоб сприяти розвитку довіри, не потрібно розміщувати важке озброєння по лінії зіткнення. Всі підписанти зобов'язалися виконувати узгоджені заходи, які покликані припинити насильство", - вважає Хуг.

Нагадаємо, раніше Олександр Хуг повідомляв, що кількість обстрілу на Донбасі за тиждень зросла на 50%.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 36,6 тис. осіб  Бойовики за добу 13 разів відкривали вогонь по позиціям ООС
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, насилие, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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