Хуг прокомментировал ситуацию с интервью изданию Foreign Policy

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Миссия ОБСЕ действительно видела колонны грузовиков, заезжавших на Донбасс со стороны РФ

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг назвал недоразумением ситуацию с его интервью изданию Foreign Policy. Об этом он сказал на брифинге в среду, 31 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

Он добавил, что наблюдатели Миссии неоднократно фиксировали движение колонн грузовиков, которые заезжали на Донбасс через границу с Россией и выезжали оттуда.

"Наша миссия выполняет задачи по установлению фактов. Мы действительно видели колонны, что въезжали и выезжали с территорий. Мы общались с людьми, которые говорили, что они являются частью российских войск. Мы не являемся полицией, нам не поручено проводить расследования. Мы только фиксируем то, что видим", - сказал Хуг.

По его словам, миссии ОБСЕ поручено лишь устанавливать факты, о чем он и сказал в интервью журналу Foreign Policy.

"Как вы видели в документе, это было действительно недоразумение. Я сказал уже, что нашей миссии поручено устанавливать факты. Делать выводы - не задача нашей миссии", - сказал Хуг.

Напомним, в интервью Хуга изданию Foreign Policy было указано, что "миссия ОБСЕ не нашла прямых доказательств вмешательства РФ на Донбассе". Впоследствии из текста убрали слова об отсутствии доказательств.

Однако в первоначальной версии, отвечая на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на востоке Украины Хуг сказал: "Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств вмешательства. Впрочем, мы видели конвои, которые выезжающих и выезжающих из Украины по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".