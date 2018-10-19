Місія ОБСЄ зафіксувала докази військового втручання РФ на Донбасі, - Хуг

Фото: СММ ОБСЄ (flickr.com/osce)

Спостерігачі ОБСЄ бачили колони військової техніки та розмовляли із кадровими офіцерами ЗС РФ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували докази вторгнення Росії на територію України. Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю Хуга "Голосу Америки".

Зокрема, Хуг зазначив, що усе виписано у звітах спостерігачів "чорним по білому", і "кожен може це прочитати".

"Ми бачили колони техніки військового зразка, які в’їздили на територію України і виїздили. Ми бачили сліди важкої техніки, що вели до непідконтрольної ділянки кордону з Російською Федерацією. Ми розмовляли з особами у полоні в українських збройних сил, які казали, що вони служили у російських військових підрозділах, які брали участь у боях, перебуваючи в Україну у системі ротації", - сказав Хуг.

Як повідомляло РБК-Україна, Хуг заявив, що воєнну складову збройного конфлікту на Донбасі можна зупинити "упродовж однієї години". Проте найскладнішим питанням залишатиметься розмінування територій та відбудова Донбасу, повернення йому економічного потенціалу.