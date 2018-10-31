Хуг прокоментував ситуацію із інтерв'ю виданню Foreign Policy

Фото: Александр Хуг (getty-images)

Місія ОБСЄ дійсно бачила колони вантажівок, які заїжджали на Донбас з боку РФ

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг назвав непорозумінням ситуацію з його інтерв'ю виданню Foreign Policy. Про це він сказав на брифінгу в середу, 31 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

Від додав, що спостерігачі Місії неодноразово фіксували рух колон вантажівок, які заїжджали на Донбас через кордон з Росією та виїжджали звідти.

"Наша місія виконує завдання із встановлення фактів. Ми дійсно бачили колонни, що в'їжджали та виїжджали з територій. Ми говорили з людьми, які говорили, що вони є частиною російських військ. Ми не є поліцією, нам не доручено проводити розслідування. Ми тільки фіксуємо те, що бачимо", - сказав Хуг.

За його словами, місії ОБСЄ доручено лише встановлювати факти, про що він і сказав в інтерв'ю журналу Foreign Policy.

"Як ви бачили в документі, це було дійсно непорозуміння. Я сказав вже, що нашій місіі доручено встановлювати факти. Робити висновки - не завдання нашої місії", - сказав Хуг.

Нагадаємо, в інтерв'ю Хуга виданню Foreign Policy було вказано, що "місія ОБСЄ не знайшла прямих доказів втручання РФ на Донбасі". Згодом з тексту прибрали слова про відсутність доказів.

Однак у початковій версії, відповідаючи на питання, якою є позиція ОБСЄ з приводу втручання Росії в події на сході України Хуг сказав: "Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів втручання. Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають в Україну по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".