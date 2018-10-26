Хуг прокоментував свою заяву щодо втручання РФ на Донбасі

Фото: Александр Хуг (uacrisis.org)

Хуг прокоментував свою заяву, опубліковану американським виданням Foreign Policy

Заява про те, що начебто спостерігачі ОБСЄ не побачили прямих доказів щодо втручань Росії та її військових на Донбасі, яку зробив заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг, не відображає його точку зору. Про це Хуг сказв у п'ятницю, 26 жовтня, під час прес-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що важливо прояснити деякі заяви щодо мого інтерв'ю журналу Foreign Policy. Опублікований текст ввів в оману та не відображає мою точку зору. Тим часом вже була оприлюднена виправлена версія. Як вам відомо, ми не робимо висновки на основі встановлених нами фактів і ми не надаємо доказів. Встановлені місією факти говорять самі за себе", - заявив Хуг.

Він додав, що СММ ОБСЄ і надалі продовжуватиме дію свого мандату в Україні.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну", - сказав він.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ в Україні заявила, що слова Александра Хуга в інтерв'ю Foreign Policy про нібито відсутність прямого втручання Російської Федерації у ситуацію на Донбасі були невірно витлумачені.

Раніше Хуг зазначав в одному із інтерв'ю, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували докази вторгнення Росії на територію України.