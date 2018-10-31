Хуг: конфлікт на Донбасі не є замороженим, його можна вирішити

Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг заявив, що з 2014 року на Добасі мало що змінилося, але вирішення є

Конфлікт на Донбасі не є замороженим, його можна вирішити. Про це на брифінгу в середу, 31 жовтня, сказав заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

Хуг, прощаючись зі своєю посадою в ОБСЄ, зазначив, що з того часу, коли він прийшов працювати в Україні, на Донбасі загальна ситуація майже не змінилась.

"Після розгортання конфлікту влітку 2014 року, майже нічого не змінилось. СММ ОБСЄ готова провести верифікацію процесу. Я покидаю цю посаду із неоднозначними почуттями. Насильство не припиняється, люди досі гинуть... Знаючи це, після 4,5 років цього конфлікту, я йду із відчуттям суму. Однак цей конфлікт не є заморожений, його можна вирішити", - сказав Хуг.

Він додав, що сторони не відвели озброєння на Донбасі і не провели розмінування території.

"Ми фіксували наявність мін попри домовленності. З початку 2016 року ми зафіксували загибель понад 200 осіб. У Мар'їнці нещодавно знову мирні жителі отримали поранення", - зауважив Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг зазначав в одному із інтерв'ю, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували докази вторгнення Росії на територію України.

Також він хаявляв, що воєнну складову збройного конфлікту на Донбасі можна зупинити "упродовж однієї години". А розмінування територій є негайним завданням одразу після припинення вогню.

Додамо, за даними ОБСЄ, з початку 2018 року на Донбасі загинули або були поранені внаслідок ведення військових дій 28 дітей.