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Хуг: воєнну складову конфлікту на сході України можна запинити за годину

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 19:35
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Представник ОБСЄ заявив, що відбудова Донбасу займе тривалий час

Воєнну складову збройного конфлікту на Донбасі можна зупинити "упродовж однієї години". Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю Хуга "Голосу Америки".

Він зауважив, що це є головна складова конфлікту. Наступним завданням стане розмінування територій Донецької та Луганської областей.

"Розмінування територій, наприклад, буде важким, але негайним завданням, а відбудова зруйнованого і відродження економіки на сході України розтягнуться на тривалий час", - сказав Хуг.

 

Разом з тим, перший заступник голови СММ ОБСЄ уникає відповіді на прохання вказати - хто, з його погляду, винен. Хуг вважає, що це не допомагає йому вирішувати завдання, які стоять перед ним.

"До порушень вдаються усі сторони і кроки до припинення конфлікту повинні бути "дзеркальними", - цитує слова Хуга "Голос Америки".

Нагадаємо, у четвер, 18 вересня, у ході брифінгу щодо ситуації на Донбасі, Хуг заявив, що "війна на Донбасі не закінчиться, поки винні не будуть притягнуті до відповідальності".

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