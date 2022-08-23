Худший сценарий войны для Украины уже позади, - Резников

Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя. Худший сценарий войны уже позади.

Как этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что ВСУ на фронте удалось сделать много сдерживающих противника факторов.

"Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов", - заявил министр.

По его словам, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны. ВСУ начали контрнаступление "в другом направлении".

Резников назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.

"Я называю это синдромом усталости. Для меня это одна из главных угроз. С этой угрозой нужно работать. Нам нужно спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас", - сказал министр.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, невозможен отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на границы 1991 года.

В украинском МИД также сделали громкое заявление по вопросу "компромиссов" с Россией, глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона не пойдет на это "даже если полмира нападет".

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