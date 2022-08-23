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Худший сценарий войны для Украины уже позади, - Резников

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 23:24
Худший сценарий войны для Украины уже позади, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя. Худший сценарий войны уже позади.

Как этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что ВСУ на фронте удалось сделать много сдерживающих противника факторов.

"Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов", - заявил министр.

По его словам, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны. ВСУ начали контрнаступление "в другом направлении".

Резников назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.

"Я называю это синдромом усталости. Для меня это одна из главных угроз. С этой угрозой нужно работать. Нам нужно спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас", - сказал министр.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, невозможен отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на границы 1991 года.

В украинском МИД также сделали громкое заявление по вопросу "компромиссов" с Россией, глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона не пойдет на это "даже если полмира нападет".

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Алексей Резников
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