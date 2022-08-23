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Найгірший сценарій війни для України вже позаду, - Резніков

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 23:24
Найгірший сценарій війни для України вже позаду, - Резніков Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Україна перебуває на етапі стабілізації ситуації на полі бою. Найгірший сценарій війни вже позаду.

Як це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що ЗСУ на фронті вдалося зробити багато факторів, що стримують противника.

"Ми знаходимося на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми зробили там багато хороших стримуючих чинників", - заявив міністр.

За його словами, Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни. ЗСУ почали контрнаступ "в іншому напрямку".

Резніков назвав "синдром втоми" у міжнародній спільноті однією з головних загроз у боротьбі України з Росією.

"Я називаю це синдромом втоми. Для мене це одна з головних загроз. З цією загрозою потрібно працювати. Нам потрібно питати людей. Тому, що це дуже, дуже небезпечно для нас", - сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що територіальний компроміс з Росією - це вихід України на кордони 1991 року.

В українському МЗС також зробили гучну заяву з питання "компромісів" з Росією, глава відомства Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона не піде на це "навіть якщо півсвіту нападе".

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Олексій Резніков
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