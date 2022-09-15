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Hubble сфотографировал "слияние" двух галактик: яркий кадр

Фото: Hubble сфотографировал "слияние" двух галактик: яркий кадр (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble, который принадлежит NASA сфотографировал две спиральные галактики, которые друг друга перекрывают.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Космические галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461 расположены на расстоянии свыше миллиарда световых лет от Земли. На снимке кажется, будто бы они сливаются, однако вероятно они на самом деле не взаимодействуют.

"Это изображение - одно из многих наблюдений Hubble, посвященных основным моментам проекта Galaxy Zoo. Изначально создан в 2007 году, Galaxy Zoo и его преемники - это масштабные проекты гражданской науки, в которых классификация галактик осуществляется с помощью сотен тысяч добровольцев", - добавляет пресс-служба.

Фото: Hubble сфотографировал "слияние" двух галактик: яркий кадр (nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Китай успешно вывел на орбиту спутник связи " Чжунсин-1Е.

Тем временем ракета New Shepard, которая принадлежит компании Blue Origin, взорвалась через минуту после старта.

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