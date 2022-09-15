Космічні галактики SDSS J115331 і LEDA 2073461 розташовані на відстані понад мільярд світлових років від Землі. На знімку здається, нібито вони зливаються, однак ймовірно вони насправді не взаємодіють.

"Це зображення - одне з багатьох спостережень Hubble, присвячених основним моментам проєкту Galaxy Zoo. Спочатку створений у 2007 році, Galaxy Zoo і його наступники - це масштабні проєкти цивільної науки, в яких класифікація галактик здійснюється за допомогою сотень тисяч добровольців", - додає пресслужба.

Фото: Hubble сфотографував "злиття" двох галактик: яскравий кадр (nasa.gov)