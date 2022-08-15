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Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрельца: яркий кадр

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Понедельник 15 августа 2022 15:26
Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрельца: яркий кадр Фото: Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрельца (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сделал новую уникальную фотографию. На этот раз сфотографировал скопление звезд NGC 6540 в созвездии Стрельца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

Кадр был сделан благодаря камерам Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3, которыми оборудован телескоп.

Отмечается, что NGC 6540 является скоплением, которое содержит от десятков тысяч до миллионов звезд. Последние попали в плотную группу взаимным гравитационным притяжением.

Самые яркие звезды "украшены" крестообразными узорами - дифракционными спайками, которые образуются из-за взаимодействия света с внутренней структурой телескоп.

Открывателем NGC 6540 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель. Впервые он наблюдал за созвездием 24 мая 1784 года.

Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрельца: яркий кадр

Фото: Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрельца (esahubble.org)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне.

Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

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