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Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: яскравий кадр

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Понеділок 15 серпня 2022 15:26
Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: яскравий кадр Фото: Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив нову унікальну фотографію. Цього разу сфотографував скупчення зірок NGC 6540 у сузір'ї Стрільця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Кадр було зроблено завдяки камерам Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3, якими облаштований телескоп.

Зазначається, що NGC 6540 є скупченням, яке містить від десятків тисяч до мільйонів зірок. Останні потрапили в щільну групу взаємним гравітаційним тяжінням.

Найяскравіші зірки "прикрашені" хрестоподібними візерунками - дифракційними спайками, які утворюють через взаємодію світла з внутрішньою структурою телескоп.

Відкривачем NGC 6540 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Вперше він спостерігав за сузір'ям 24 травня 1784.

Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: яскравий кадр

Фото: Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця (esahubble.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.

Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

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