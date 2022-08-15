Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: яскравий кадр
Космічний телескоп Hubble зробив нову унікальну фотографію. Цього разу сфотографував скупчення зірок NGC 6540 у сузір'ї Стрільця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.
Кадр було зроблено завдяки камерам Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3, якими облаштований телескоп.
Зазначається, що NGC 6540 є скупченням, яке містить від десятків тисяч до мільйонів зірок. Останні потрапили в щільну групу взаємним гравітаційним тяжінням.
Найяскравіші зірки "прикрашені" хрестоподібними візерунками - дифракційними спайками, які утворюють через взаємодію світла з внутрішньою структурою телескоп.
Відкривачем NGC 6540 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Вперше він спостерігав за сузір'ям 24 травня 1784.
Фото: Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця (esahubble.org)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.
Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.
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