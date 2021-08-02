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Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Часы

Новина українською →
США , Понедельник 02 августа 2021 15:10
Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Часы Фото: Hubble продемонстрировал кадр спиральной галактики (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble поделился фотографией спиральной галактики IC 1954. Космическая система расположена в созвездии Часы в миллионах световых лет от нашей планеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Телескоп сделал новую яркую фотографию спиральной галактики благодаря универсальной широкоугольный камере WFC3.

Известно, что IC 1954 расположена в созвездии Часы на расстоянии 45 млн световых лет от Земли. На кадре можно разглядеть яркую полоску и спиралевидные "рукава" галактики, окутанные облаками пыли.

Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии ЧасыФото: Hubble продемонстрировал кадр спиральной галактики (esahubble.org)

Напомним, что РБК-Украина также рассказывало о скопление галактик в созвездии Рыси, которое также сфотографировал телескоп NASA.

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