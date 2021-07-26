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Телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии Рыси

Новина українською →
США , Понедельник 26 июля 2021 15:32
Телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии Рыси Фото: телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии Рыси twitter.com/HubbleTelescope)
Автор: Сергей Пышкин

Специалисты NASA продемонстрировали последнюю фотографию, которую сделал телескоп Hubble. На кадре изображены три галактики, которые расположены в созвездии Рыси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории телескопа.

Как отмечают специалисты, три галактики, которые изображены на фотографии - напрямую взаимодействуют друг с другом.

В частности, система, получившая название Arp 195 входит в Атлас пекулярных галактик.

Пекулярная галактика - это галактика, особенности которой не дают возможности отнести ее к списку морфологических классов, которую предложил Эдвин Габбл в 1936 году. Стоит отметить, что именно необычная структура, образованная тремя взаимодействующими галактиками, и позволила системе Arp 195 попасть в каталог из-за своей особенности.

Телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии РысиФото: телескоп Hubble сфотографировал скопление галактик в созвездии Рыси esahubble.org)

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