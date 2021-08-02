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Hubble зробив фотографію спіральної галактики у сузір'ї Годинник

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США , Понеділок 02 серпня 2021 15:10
Hubble зробив фотографію спіральної галактики у сузір'ї Годинник Фото: Hubble продемонстрував кадр спіральної галактики (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble поділився фотографією спіральної галактики IC 1954. Космічна система розташовано у сузір'ї Годинник у мільйонах світлових років від нашої планети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Телескоп зробив нову яскраву фотографію спіральної галактики завдяки універсальній ширококутній камері WFC3.

Відомо, що IC 1954 розташована у сузір'ї Годинник на відстані 45 млн світлових років від Землі. На кадрі можна розгледіти яскраву смужку й спіралеподібні "рукава" галактики, що оповиті хмарами пилу.

Hubble зробив фотографію спіральної галактики у сузір'ї ГодинникФото: Hubble продемонстрував кадр спіральної галактики (esahubble.org)

Нагадаємо, що РБК-Україна також розповідало про скупчення галактик в сузір’ї Рисі, яке також сфотографував телескоп NASA.

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