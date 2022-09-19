Космический телескоп Hubble сфотографировал яркую звезду IRAS 05506+2414, находящуюся в созвездии Тельца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.
Фотография была сделана благодаря камере Wide Field Camera 3.
Звезда находится на расстоянии более 9 тысяч световых лет от Земли. Как отмечают астрономы, космический объект является примером взрыва, вызванного разрушением массивной молодой звездной системы.
Как можно увидеть на изображении, брызги пыли и газа от звезды направляются наружу от центра в форме веера.
Фото: Hubble показал яркое изображение звезды в созвездии Тельца (twitter.com/NASAHubble)
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 1961, расположенную в созвездии Жираф. Также телескоп недавно показал две перекрывающие друг друга спиральные галактики.
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