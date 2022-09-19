Фотография была сделана благодаря камере Wide Field Camera 3.

Звезда находится на расстоянии более 9 тысяч световых лет от Земли. Как отмечают астрономы, космический объект является примером взрыва, вызванного разрушением массивной молодой звездной системы.

Как можно увидеть на изображении, брызги пыли и газа от звезды направляются наружу от центра в форме веера.

Фото: Hubble показал яркое изображение звезды в созвездии Тельца (twitter.com/NASAHubble)