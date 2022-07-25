Космический телескоп Hubble сделал новую впечатляющую фотографию. Продемонстрировал одновременно несколько галактик на одном кадре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Европейское космическое агентство.
На фотографии можно увидеть активное галактическое ядро, которое частично закрывает другую галактику.
Отмечается, что классификацию галактик часто представляют как спиральные и эллиптические. Однако этот кадр демонстрирую сложную "паутину" имеющихся классификаций, включая галактики, которые содержат чрезвычайно яркие ядра в своих центрах, а также галактику, которую нельзя классифицировать как спиральную или же епілептичну.
Фото: Hubble показал несколько галактик на одной фотографии (esahubble.org)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.
Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня