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Hubble показал несколько галактик на одной фотографии

Фото: Hubble показал несколько галактик на одной фотографии (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сделал новую впечатляющую фотографию. Продемонстрировал одновременно несколько галактик на одном кадре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Европейское космическое агентство.

На фотографии можно увидеть активное галактическое ядро, которое частично закрывает другую галактику.

Отмечается, что классификацию галактик часто представляют как спиральные и эллиптические. Однако этот кадр демонстрирую сложную "паутину" имеющихся классификаций, включая галактики, которые содержат чрезвычайно яркие ядра в своих центрах, а также галактику, которую нельзя классифицировать как спиральную или же епілептичну.

Фото: Hubble показал несколько галактик на одной фотографии (esahubble.org)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня

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Hubble