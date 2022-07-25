RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Hubble показав декілька галактик на одній фотографії

Фото: Hubble показав декілька галактик на одній фотографії (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив нову вражаючу фотографію. Продемонстрував одночасно декілька галактик на одному кадрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Європейське космічне агентство.

На фотографії можна побачити активне галактичне ядро, яке частково закриває іншу галактику.

Зазначається, що класифікацію галактик часто представляють як спіральні та еліптичні. Однак цей кадр демонструю складну "павутину" наявних класифікацій, включаючи галактики, які містять надзвичайно яскраві ядра у своїх центрах, а також галактику, яку не можна класифікувати як спіральну або ж епілептичну.

Фото: Hubble показав декілька галактик на одній фотографії (esahubble.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Тим часом телескоп NASA імені Джеймса Вебба створив найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Hubble