Hubble показав декілька галактик на одній фотографії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Європейське космічне агентство .

Зазначається, що класифікацію галактик часто представляють як спіральні та еліптичні. Однак цей кадр демонструю складну "павутину" наявних класифікацій, включаючи галактики, які містять надзвичайно яскраві ядра у своїх центрах, а також галактику, яку не можна класифікувати як спіральну або ж епілептичну.

На фотографії можна побачити активне галактичне ядро, яке частково закриває іншу галактику.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Тим часом телескоп NASA імені Джеймса Вебба створив найглибше і чітке інфрачервоне зображення далекого всесвіту на сьогодні