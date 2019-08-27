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Huawei презентовал свой новый флагман

Новости » Телеком & IT    27.08.2019 - 17:54
Huawei презентовал свой новый флагман
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Ожидалось, что флагман станет самым компактным в 2019 году

Новый флагманский смартфон от компании Huawei Nova 5T, который был презентован во вторник 27 августа, имеет большие габариты, чем предполагалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GizChina.

Ожидалось, что новый смартфон от Huawei станет самым компактным флагманом 2019 года благодаря 5,5-дюймовому дисплею. Однако диагональ матрицы Nova 5T имеет 6,26 дюйма.

В целом смартфон имеет FHD+ матрицу с фронтальной камерой в 32-мегапикселя. Сзади находится камера с четырьмя объективами в 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев находится на правом торце и совмещен с кнопкой включения/выключения устройства.

Работает новинка Huawei на операционной системе Android Pie с программной оболочкой EMUI 9.1.1. Ядром смартфона является Kirin 980. Также он оснащен 8 ГБ ОЗУ в паре со 128 ГБ ПЗУ. Аккумулятор имеет емкость в 3750 мАч. Также выделяют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C и Mini-Jack.

Смартфон будет доступен в трех цветах - синем, фиолетовом и черном. Стоимость Nova 5T составляет 380 дол. Стартуют продажи с 7 сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что выход операционной системы Android 10 состоится 3 сентября. Обновление сперва будет доступно для смартфонов модели Pixel.

Также сообщалось, что в середине августа Huawei выпустил первый смартфон с 5G.

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