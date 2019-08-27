Huawei презентував свій новий флагман

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Очікувалося, що флагман стане найбільш компактним в 2019 році

Новий флагманський смартфон від компанії Huawei Nova 5T, який був презентований у вівторок 27 серпня, має більші габарити, ніж передбачалося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GizChina.

Очікувалося, що новий смартфон від Huawei стане самим компактним флагманом 2019 року завдяки 5,5-дюймовому дисплею. Однак діагональ матриці Nova 5T має 6,26 дюйма.

У цілому смартфон має FHD+ матрицю з фронтальною камерою в 32-мегапікселя. Ззаду розташована камера з чотирма об'єктивами 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп і 2 Мп. Сканер відбитків пальців знаходиться на правому торці і суміщений з кнопкою включення/вимикання пристрою.

Працює новинка Huawei на операційній системі Android Pie з програмною оболонкою EMUI 9.1.1. Ядром смартфона є Kirin 980. Також він оснащений 8 ГБ ОЗУ в парі з 128 ГБ ПЗУ. Акумулятор має ємність в 3750 маг. Також виділяють адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11 ac і Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C і Mini-Jack.

Смартфон буде доступний в трьох кольорах - синьому, фіолетовому і чорному. Вартість Nova 5T становить 380 дол. Стартують продажу з 7 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вихід операційної системи Android 10 відбудеться 3 вересня. Оновлення спершу буде доступно для смартфонів моделі Pixel.

Також повідомлялося, що в середині серпня Huawei випустив перший смартфон з 5G.