ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Google объявили дату выхода Android 10

Новости » Телеком & IT    27.08.2019 - 11:48
В Google объявили дату выхода Android 10
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

Финальная версия операционной системы выйдет 3 сентября

Выпуск финальной версии операционной системы Android 10 состоится через неделю, во вторник 3 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phone Arena.

Сообщается, что первыми обновление получат смартфоны Pixel, как модели нынешнего поколения Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3a, 3a XL, так и прошлое поколение Pixel 2/2 XL. Также новую версию Android получат и оригинальные Pixel и Pixel XL 2016 года выпуска. Обновление для остальных моделей будет выпущено позже.

"Два независимых агента службы поддержки Google подтвердили, что следующее крупное обновление программного обеспечения будет выпущено на устройствах Pixel 3 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. По предварительным оценкам аналитиков, коммерческий запуск сетей шестого поколения состоится не раньше 2030 года.

Также сообщалось, что компания Apple готовится к выпуску трех новых моделей iPhone. Также в ближайшие несколько месяцев компания планирует запустить в продажу обновленные модели линеек MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods.

Google тестирует новую авторизацию в учетные записи Google оштрафовали на 11 млн долларов из-за дискриминации по возрасту
Новости Украины GoogleAndroid
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь