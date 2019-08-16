Huawei выпустил первый смартфон с 5G

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Планируется выпуск 5 млн единиц Huawei Mate 20 X с поддержкой 5G

Компания Huawei выпустила в продажу первый коммерческий мобильный телефон, который поддерживает сеть 5G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское издание People.

Смартфон Huawei Mate 20 X, который поддерживает сеть 5G, поступил в продажу утром 16 августа. Эта модель телефона стала первой, которая получила лицензию на сетевое оборудование для телекоммуникационных терминалов 5G. Также Mate 20 X поддерживает оба двухрежимных телефона SA и NSA

По сообщению компании Huawei, по состоянию на 15 августа на новую модель смартфона количество предварительных заказов превысило 1 млн, что превзошло рыночные ожидания. В целом прогнозируется выпуск 5 млн смартфонов этой модели.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первой страной в мире, которая полностью обеспечила покрытие 5G, стало Монако. Местный мобильный оператор установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества.

Также сообщалось, что Huawei приступил к разработке сетевого покрытия стандарта 6G. Коммерческий запуск сетей шестого поколения планируется не раньше 2030 года.