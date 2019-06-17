Huawei может потерять 30 млрд выручки из-за санкций США

Президент китайской компании Huawei Жен Чженфей заявил, что из-за санкций Соединенных Штатов продажи компании в ближайший год не будут расти и удержатся на уровне 100 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Чженфея, в Huawei ожидают уменьшение спроса на смартфоны примерно на 25%. Потенциальный рост выручки в течение 2019-2020 годов мог бы составить 30 млрд долларов, однако из-за американских санкций выручка компании не увеличится.

Отмечается, что китайская компания постарается не уменьшать расходы на научные исследования и опытно-конструкторские работы, а также постарается избежать сокращения и продажи активов.

"Мы (компания - ред.) не ожидали, что США так яростно атакуют Huawei. Мы не ожидали, что они так масштабно ударят по нашей цепочке поставок, блокируя не только поставки комплектующих, но и наши возможности участвовать в международных организациях", - добавил Чженфей.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт предложил президенту США Дональду Трампу отсрочить запрет на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE на срок от двух до четырех лет.

Напомним, власти Китая провели встречу с представителями крупных ІТ-компаний пригрозив "ужасными последствиями", если они будут следовать запрету, который был введен администрацией президента США Дональда Трампа.