Huawei може втратити 30 млрд виручки через санкції США

Президент китайської компанії Huawei Жен Чженфей заявив, що через санкції Сполучених Штатів продажі компанії в найближчий рік не будуть зростати та втримаються на рівні 100 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами Чженфея, в Huawei очікують зменшення попиту на смартфони приблизно на 25%. Потенційний ріст виручки впродовж 2019-2020 років міг би скласти 30 млрд доларів, однак через американські санкції виручка компанії не збільшиться.

Зазначається, що китайська компанія спробує не зменшувати витрати на наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи, а також намагатиметься уникнути скорочення та продажу активів.

"Ми (компанія - ред.) не очікували, що США так рішучо атакують Huawei. Ми не очікували, що вони так масштабно вдарять по нашому ланцюгу поставок, блокуючи не тільки поставки комплектуючих, але і наші можливості брати участь в міжнародних організаціях", - додав Чженфей.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків голови адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Війт запропонував президенту США Дональду Трампу відстрочити заборону на обладнання китайських компаній Huawei і ZTE на строк від двох до чотирьох років.

Нагадаємо, влада Китаю провели зустріч з представниками великих ІТ-компаній пригрозивши "жахливими наслідками", якщо вони будуть дотримуватися заборони, введеному адміністрацією президента США Дональда Трампа.