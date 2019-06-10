Трампу предложили отсрочить на два года запрет продуктов Huawei

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Отказ Трампа может спровоцировать ухудшение финансового положения частных предприятий в регионах США

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт предложил президенту США Дональду Трампу отсрочить исполнение ключевых положений о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE на срок от двух до четырех лет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По его словам, выполнение положений прошлогоднего президентского указа, касающегося данных компаний, нанесет ущерб американскому бизнесу, использующему продукцию этих фирм. Войт направил письмо с предложением об отсрочке также девятерым членам американского конгресса и вице-президенту Майклу Пенсу.

При этом в случае отказа Трампа отсрочить запрет возглавляемое Войтом ведомство прогнозирует сокращение числа компаний, которые способны будут выполнять подряды и заказы американского правительства, и ухудшение финансового положения частных предприятий в регионах США.

Также отмечается, что администрация понимает важность для национальной безопасности президентского указа, однако ряд ведомств выслушали ряд заинтересованных сторон, которые обеспокоены последствиями запрета.

Напомним, власти Китая провели встречу с представителями крупных IT-компаний пригрозив "ужасными последствиями", если они будут следовать запрету, введенному администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп может смягчить ограничения, введенные Вашингтоном на китайскую компанию Huawei, если его удовлетворит условия торговой сделки с Китаем.