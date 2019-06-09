Китай угрожает IT-компаниям за выполнение санкций США, - NYT

Фото: Китай и США (коллаж РБК-Украина)

В Пекине компаниям пообещали "ужасные последствия" за выполнение санкций США

Власти Китая провели встречу с представителями крупных IT-компаний пригрозив "ужасными последствиями", если они будут следовать запрету, введенному администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.

Издание сообщает, что на встрече присутствовали представители американских компаний Microsoft, Dell, южнокорейской компании Samsung, а также представители британского производителя процессоров Arm.

Встреча проходила 4 и 5 июня - сразу после того, как Китай объявил о создании "списка ненадежных организаций". Предполагается, что в этот перечень должны войти иностранные юридические и физические лица. Эти действия должны стать ответом на ситуацию с Huawei, которая попала в черный список Министерства торговли США.

В данное время в компаниях Arm, Dell и Microsoft отказались комментировать проведение переговоров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Китай предостерегает граждан от поездок и учебы в США. Подобное заявление выпустило и Министерство иностранных дел страны, сообщив, в свою очередь, об усложнении процедуры въезда китайских граждан в Соединенные Штаты, в частности, сообщается об учащении дополнительных интервью на границе.