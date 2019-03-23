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Huawei показала новый флагман с четырьмя камерами

Новости » Телеком & IT    23.03.2019 - 04:25
Huawei показала новый флагман с четырьмя камерами
Фото: Huawei (vox-cdn.com)

Компания показала фото модели P30

Компания Huawei на своем сайте опубликовала данные о новом флагмане P30, который будет иметь четыре камеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Камера нового флагмана содержащий основной 40-мегапиксельный датчик, окруженный 10-кратным зум-объективом, сверхширокоугольным объективом и ToF-камеры для измерения расстояния до объекта.

В новом смартфоне будет улучшенный ночной запись видео. Кроме того, пользователи использовать попеременно широкоугольную и зум-перспективу в ходе записи видео.

Это сделано для того, чтобы можно было снимать объекты, которые быстро двигаются на расстоянии, где слишком легко потерять отслеживания того, где они находятся.

Однако Huawei пока не уточняет, как будет работать запись в таком режиме - будет видео записываться через оба канала одновременно, придется выбирать между режимами.

До появления информации на сайте профессиональные выпадение писали, что модель P30 могут укомплектовать 6-дюймовым OLED-дисплеем, а топовый P30 будет аналогичный дисплей размером 6,5 дюйма.

Также модели P30 и P30 Pro должны укомплектовать топовым 7-нм процессором Huawei HiSilicon Kirin 980. Однако все официальные подробности относительно гаджетов станут известны на следующей неделе, 26 марта. Huawei анонсирует модели P30 и P30 Pro на специальном мероприятии в Париже.

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Напомним, ранее компания Samsung представила новые флагманские смартфоны, среди которых - Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display.

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