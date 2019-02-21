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Компанія Samsung представила перший у світі гнучкий смартфон

Новини » Телеком & IT    21.02.2019 - 07:50
Компанія Samsung представила перший у світі гнучкий смартфон
Фото: Samsung Galaxy Fold (Прес-служба Samsung)

У смартфона шість камер і діагональ екрану 7,3 дюйма

Компанія Samsung представила в середу, 20 лютого, нові флагманські смартфони, серед яких - Samsung Galaxy Fold, який оснащений першим у світі гнучким безрамковим екраном Infinity Flex Display. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Forbes.

У смартфона є шість камер і діагональ екрану в розкладеному вигляді - 7,3 дюйма. Апарат здатний складатися в компактний пристрій діагоналлю 4,6 дюйма.

Крім того, Samsung розробила екран, який майже вдвічі тонше звичайних екранів смартфонів. Внутрішній екран Fold здатний складатися навпіл.

На фронтальній панелі телефону в складеному стані є сенсорний екран (cover display). З його допомогою можна здійснювати дзвінки, відповідати на текстові повідомлення, користуватися додатками. Коли смартфон розкривається - він працює як планшет.

Galaxy Fold оснащений сканером відбитків пальців на торці корпусу - там зазвичай знаходиться великий палець користувача. З шести камер смартфона три розташовані на його задній панелі, дві - на внутрішній стороні, одна - на лицьовій.

 

Фото: Samsung Galaxy Fold (Прес-служба Samsung)

У Galaxy Fold 12 Гб оперативної пам'яті і 512 Гб або 1 Тб вбудованої. Також в смартфоні встановлена спеціально розроблена складна система живлення з двома акумуляторами. Пристрій здатний заряджатися і одночасно заряджати інші мобільні пристрої за допомогою бездротової технології зворотної зарядки.

Galaxy Fold розроблений в чотирьох колірних варіантах - Space Silver, Cosmos Black, Martian Green і Astro Blue. Смартфон буде доступний для замовлення в другому кварталі 2019 року. Вартість в США 1,98 тис. доларів.

Нагадаємо, влітку 2018 року суд Техасу (США) застосував штрафні санкції щодо південнокорейської компанії Samsung на 400 мільйонів доларів. Компанія була визнана винною в порушенні патенту Корейського інституту передових технологій (KAIST IP US).

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